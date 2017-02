Roberto Martinez a sans doute passé un excellent samedi. Comme les fans des Diables Rouges.

Car les Belges ont enflammé les pelouses d’Europe. Il y a d’abord eu Eden Hazard qui, d’un slalom exceptionnel de 50 mètres dans la défense d’Arsenal, a ouvert la voie du titre à Chelsea.

Il y a ensuite eu Romelu Lukaku, qui s’est offert le premier quadruplé de sa carrière, devenant par le même occasion le meilleur buteur de Premier Leagu e, avec 16 buts. Il y a enfin eu Dries Mertens qui, en guise d’apothéose, a marqué un nouveau triplé (et a délivré un assist ) avec Naples, sur la pelouse de Bologne, dans une rencontre où il a une nouvelle fois marché sur l’eau.

Grâce à cette splendide performance, l’Anversois est, lui aussi, meilleur buteur du championnat dans lequel il évolue, à savoir la Serie A , devant des pointures comme… Gonzalo Higuain, qu’il a remplacé à la pointe de l’attaque napolitaine depuis la blessure de Milik, de Mauro Icardi ou d’Edin Dzeko.

On pourrait s’arrêter là, mais ce serait oublier que Nacer Chadli a délivré une passe décisive sur le seul but de la victoire de West Bromwich face à Stoke City. Qu’Adnan Januzaj (deux) a retrouvé ses jambes de feu lors de la précieuse victoire de Sunderland à Crystal Palace, tandis que Jason Denayer s’est montré très à l’aise en défense centrale. Que Thorgan Hazard a retrouvé le goût de l’avec Mönchengladbach. Et que Dembélé et Alderweireld ont livré une splendide partition lors de la victoire de Tottenham sur Middlesbrough.

Pour se mettre à rêver que, d’ici 17 mois, les Diables marchent sur le monde…

Il n’est pas prétentieux de le dire : les Diables ont marché sur l’Europe du football ce samedi. Roberto Martinez a sans doute savouré. Mais lorsqu’on voit les meilleurs joueurs de notre équipe nationale produire de telles performances dans leur club, on attend qu’une chose : qu’ils répètent ce genre de prestations avec la sélection nationale.