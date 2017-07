Diables Rouges Le Diable et son (probable) futur entraîneur ne sont nullement brouillés. La preuve…

D’abord, un rappel de l’histoire s’impose. Lorsque Romelu Lukaku signe à Chelsea en août 2011, le manager des Blues est bien portugais. Sauf qu’il ne se nomme pas José Mourinho, mais bien André Villas-Boas avec qui le courant n’est jamais vraiment passé.

Les routes du Diable et du Special One ne se sont croisées que l’espace de deux mois, en juillet et août 2013. À l’époque, Mourinho revient dans les habits du sauveur de la maison, Lukaku, lui, retourne à Stamford Bridge le moral gonflé à bloc après son prêt réussi à West Bromwich (17 buts et 7 passes décisives en 38 matchs).

Entre les deux, l’association fonctionne : l’attaquant joue beaucoup et marque encore plus durant les rencontres de préparation où il termine meilleur buteur (5 réalisations). Il paraît en mesure de tirer son épingle du jeu et de rivaliser avec Fernando Torres et Demba Ba pour la seule place en pointe. Mais ses certitudes seront balayées par son tir au but manqué en Supercoupe d’Europe contre le Bayern, puis par l’arrivée de Samuel Eto’o 48 heures plus tard au bout du mois d’août. Et l’attaquant finit par être prêté sur le gong à Everton.

Les non-dits autour de son départ, ou plutôt de ses raisons, ont fait naître des tensions. Face à la presse, Mourinho ne supporte pas de passer pour celui qui a poussé le Diable à s’en aller. Et il le fait savoir à sa manière en novembre 2013.

"Romelu aime parler. Mais la seule chose qu’il n’a pas dite, c’est pourquoi il est parti en prêt à Everton. La dernière fois que je lui ai parlé, je lui ai précisément dit : ‘Pour quelle raison n’as-tu jamais dit pou rquoi tu n’es plus là ?’ C’est quelque chose qu’il devrait dire, la raison pour laquelle il n’est pas à Chelsea mais à Everton. Un jour, il a marqué et a dit qu’il espérait que José l’avait vu. C’était comme pour dire : ‘Pourquoi m’as-tu laissé partir ?’ Et c’est ce que je lui dis maintenant : ‘Dis au pays tout entier pourquoi tu es parti !’ C’est une question simple."

À laquelle Lukaku répondra d’abord mollement un peu plus tard. "Ce n’était pas que je n’étais pas voulu. Imaginez que je joue à Chelsea, peut-être que j’aurais disputé cinq matchs, marquer un ou deux buts. Maintenant, tout le monde en Angleterre parle de moi", explique-t-il avant de mettre les choses beaucoup plus tard en décembre 2015, dans les colonnes du Guardian.

"Tout le monde dit que mon départ est de la faute de Mourinho, mais ce n’est pas de sa faute. C’est mon choix. Je suis allé dans son bureau lui demander si je pouvais partir. Il a été le premier à me dire bonne chance. J’ai signé à Everton à 23 heures et le premier message que j’ai eu venait de Mourinho : ‘Bonne chance, fais de ton mieux et je veux te voir la saison prochaine.’ Personne ne le savait et c’est pour cela que je le respecte énormément."

Et quand en mars 2016 , à l’occasion d’un rassemblement des Diables, la question lui a été posée de savoir s’il était envisageable de le voir rejouer sous les ordres du Special One, l’attaquant avait eu ses mots aux allures prophétiques : "Les gens disent que j’ai besoin de le convaincre. Mais la question n’est pas là. Il y a trois ans, j’avais 20 ans et je n’étais pas prêt à être efficace dans une grande équipe. La page est tournée des deux côtés."

Et un nouveau chapitre va recommencer.