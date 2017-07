Son sourire ne le quitte plus. En ce lundi 10 juillet 2017, Romelu Lukaku est officiellement devenu un joueur de Manchester United. Alors que le Diable avait officialisé la veille sur les réseaux sociaux sa signature pour cinq saisons plus une en option, le club a repris la main sur la communication au travers d’une interview réalisée juste avant la première séance d’entraînement du joueur sous ses nouvelles couleurs.

"Je suis ravi, excité. J’ai hâte que cela commence, d’être avec l’équipe, le manager et de commencer ce nouveau chapitre de ma vie", a expliqué sur MUTV l’attaquant qui n’entendait pas que son avenir vire au feuilleton. "Je voulais que mon agent et Everton concluent le deal avant le début de la préparation parce que maintenant, je peux apprendre à connaître les joueurs. J’ai déjà travaillé avec le manager avant mais là, c’est un nouveau départ avec Mourinho. Je suis très excité."

"Romelu est naturellement taillé pour Manchester United", a souligné le Portugais. "Il a une grosse personnalité et c’est grand joueur. C’est naturel qu’il veuille poursuivre sa carrière dans un grand club. C’est une bonne recrue pour le groupe et je sais que ses coéquipiers vont bien l’accueillir. J’ai hâte de travailler à nouveau avec lui".

Ce qui est réciproque. "J’ai vraiment hâte de retravailler avec le coach. C’est ce qu’il y a de plus excitant", a clamé le Diable avouant ensuite : "Un soir, j’ai dit à ma mère que je jouerai à Old Trafford. Je le sentais."

Une envie confortée par ces moments partagés l’an dernier avec Paul Pogba. "Paul a joué un grand rôle. C’est l’un de mes meilleurs amis et mon voisin aussi. Il est le feu, je suis l’eau. Nous sommes quotidiennement ensemble, il va m’expliquer comment cela se passe. L’an dernier, quand il a signé, j’ai pu observer les choses, cela m’a travaillé et je savais que si un jour j’avais la possibilité de signer, je ne pouvais pas dire non. On réalise à quel point il s’agit d’un grand club avec cette soif de trophées. Marouane Fellaini m’a aussi parlé il y a deux jours et m’a envoyé un message pour me dire : ‘Maintenant, tu vas découvrir à quel point le club est grand et formidable’. Je lui ai répondu que je l’avais déjà réalisé un peu. Avoir un coéquipier en sélection et un des meilleurs amis dans l’équipe va me faciliter les choses. J’ai hâte", a affirmé le Diable qui va devoir prendre un peu son mal en patience puisque José Mourinho a confirmé que son attaquant est exempté du match amical de ce mardi contre les Los Angeles Galaxy.