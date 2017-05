"Romelu Lukaku à Chelsea ?", chapitre 127. Cette fois, c'est une conversation surprise dans les entrailles de Goodison Park qui relancent la saga. En effet, on peut voir sur la vidéo ci-dessus le joueur en grande discussion avec Michael Emenalo, le chef du recrutement de Chelsea.





Ce brin de causette entre l'actuel meilleur buteur de Premier League (24 buts) et l'ancien du RWDM (et oui !) était-il censé préparer le terrain pour un retour de l'attaquant à Stamford Bridge ? On n'en saura pas plus...