"Vous faites des sacrifices, travaillez très dur, donnez plus qu’attendu et plus souvent que vous ne le pouvez car vous aimez ce que vous faites. Et que recevez-vous en retour ? Littéralement rien. Ceci étant dit, je continuerai de m’impliquer avec le même engagement et la même ferveur" - Charly Musonda sur Instagram.

Charly. Permets-moi de te tutoyer. Même si cela va à l’encontre de mes habitudes. Mais puisque tu vas aussi à l’encontre de celles du milieu, autant enfreindre les codes à deux. La lecture de ton petit message sur Instagram où tu te plains de ta situation m’a laissé pantois.

(...)