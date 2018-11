Manu Leroy sera le nouveau directeur Communication et Business Development de l'Union belge de football à partir du 7 janvier 2019. L'URBSFA l'a annoncé jeudi dans un communiqué.

Leroy, ancien gardien des Red Lions et réserviste lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, a entamé sa carrière dans les médias en 2004, d'abord dans une maison de production puis dans le secteur de la publicité.

En 2010, il a rejoint Telenet pour y être 'Director Sports' et donc responsable du sponsoring, de la communication et du produit. "J'ai connu une superbe période chez Telenet, mais je suis très content de pouvoir relever un nouveau défi à l'URBSFA", a ajouté l'ancien portier du Dragons. "Grâce à cette opportunité, je vais pouvoir combiner ma passion pour le sport avec mes aptitudes en matière de communication et de marketing."

"Nous sommes très heureux de voir Manu Leroy rejoindre nos rangs", a déclaré Peter Bossaert, CEO de l'URBSFA. "Manu est un vrai professionnel et en tant qu'ex-sportif de haut niveau, il peut sentir nos besoins et mesurer nos défis comme nul autre. À court terme, il nous apportera un plus afin de continuer à améliorer la politique commerciale et communicationnelle de la Fédération."

Ce poste de directeur Communication et Business Development était vacant depuis le départ de Michaël Siméon en février 2018.