Après le quadruplé réalisé par Dries Mertens face à Torino (5-3) il y a une dizaine de jours, la presse italienne n’a pas hésité à comparer le Diable Rouge à Diego Maradona.

Le quatrième but inscrit par le Belge, d’un splendide ballon lobé déposé dans le petit filet opposé était, en particulier, à l’origine de la comparaison avec El Pibe de Oro. Et l’Argentin a réagi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. "J’ai vu son but mais nous sommes en droit de savoir s’il s’agit d’un but ou d’un centre. Selon moi, c’est un centre. C’est un but magnifique mais il faut rétablir la vérité", a expliqué Maradona.





"Je plaisante bien entendu", a continué la légende du Napoli. "Mertens joue à une position qu’il ne connaît pas bien mais il le fait parfaitement bien et il fait oublier l’absence de Milik." Mais aussi celle de Gonzalo Higuain, ce qui était pourtant loin d’être évident…