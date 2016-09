Marc Wilmots sort du silence: "Après ma démission, j'ai ouvert une bouteille de champagne avec ma femme"

Diables Rouges

On apprend ainsi certains détails sur les heures et les jours qui ont suivi l'élimination à l'Euro. Marc Wilmots confie ainsi que l'Union belge lui a demandé "'de rester un peu plus longtemps, mais j'ai refusé". Son avenir, l'ex-joueur de Schalke le voit en dehors de la Belgique, voire de l'Europe. "Je ne peux pas le dire pour l'instant. Je veux garder le côté excitant. Voir et attendre ce qui se présente", précise-t-il.

Concernant l'élimination face aux pays de Galles en quart de l'Euro, élimination qui avait fait couler beaucoup d'encre, Willie confie "ne pas avoir dormi". Par contre, il a vu en sa démission une libération: "Après ma démission, j'ai ouvert une bouteille de champagne avec ma femme, j'étais libre".

Il ne sera évidemment pas question que des Diables dans cette émission. Marc Wilmots reviendra sur son enfance à la ferme et sur sa carrière de joueur. D'ailleurs, il a fait une grande révélation à ce sujet. "Après ma carrière de footballeur, j'ai eu une dépression. Mon cardiologue m'a dit 'Marc, tu as une dépression!' je ne le croyais pas. Il m'a dit que je devais me sevrer de l'adrénaline que l'on peut subir quand on joue au foot dans un stade rempli. Je ne jouais plus au foot et j'étais de mauvaise humeur."