Dans une interview accordée au magazine Humo, publiée mardi, Marouane Fellaini a déclaré que la Coupe du Monde en Russie serait son dernier grand tournoi avec les Diables Rouges.

A la question "le Mondial en Russie sera-t-il ton dernier grand tournoi?", Fellaini a répondu "Oui". "Cela fait maintenant douze ans que je suis en équipe nationale. Je suis désormais l'un des plus anciens. Il y a Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Mousa Dembélé et puis moi", a-t-il expliqué. "Je n'ai plus rien à prouver que ce soit en Belgique ou en Angleterre. Partout, j'ai montré ma valeur. Avec Marc Wilmots, je me suis parfois retrouvé sur le banc mais je l'ai accepté. Avec Martinez, cela n'est jamais arrivé. Avec lui, je joue", a-t-il déclaré dans les colonnes d'Humo.

Marouane Fellaini compte 80 sélections avec les Diables Rouges depuis 2007. Il a inscrit 16 buts pour le compte de l'équipe nationale. Seuls Romelu Lukaku et Eden Hazard ont marqué plus que lui parmi la génération actuelle.

A noter que ce mardi, le Daily Express révélait que le médian belge avait été approché par un club chinois.