Déjà cité en Turquie, Fellaini a reçu une autre offre, émanant cette fois de la Chinese Superleague.

Alors que le contrat de Marouane Fellaini expire à Manchester United en juin 2018, le géant belge n'a toujours pas prolongé du côté de Old Trafford et ne semble pas en avoir l'intention. Cité du côté de Besiktas et de Galatasaray, le Diable rouge a reçu une proposition d'un club chinois.

Selon le Daily Express, un club de la 'Chinese Superleague' serait sur la piste du milieu mancunien. Une source proche du joueur se serait confiée au quotidien anglais mais sans citer le nom du club intéressé.

"Fellaini n'a pas de préférence entre un départ en janvier et un départ en juin", explique la source en question. "Il a une offre provenant de la Chine et pourrait quitter le club pour un salaire plus important."