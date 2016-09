Marouane Fellaini: "Mourinho me fait confiance à 200%"

Diables Rouges

Manchester United vs Manchester City. José Mourinho vs Pep Guardiola. Sur papier, tout oppose les deux clubs de la ville du nord de l'Angleterre. Mais pourtant, les deux équipes doivent se racheter après une saison moyenne qu'elles ont respectivement terminée à la quatrième et cinquième place du championnat.

Ce derby est aussi l'occasion pour Marouane Fellaini, lui aussi auteur d'une saison mitigée en 2015-2016, de retrouver un environnement dans lequel il se sent parfaitement depuis l'arrivée de Mourinho. Le Portugais a en effet replacé le Belge au poste de numéro 6, sa "meilleure place", du propre aveu du Bruxellois.

Aux côtés de Paul Pogba, le Diable rouge abat un énorme boulot (notamment dans le trafic aérien, où il fait figure de deuxième meilleur joueur du championnat en la matière) et dispose d'une belle cote auprès du Special One. Après trois journées, celui-ci l'a fait jouer chaque minute possible en Premier League. "Il m'a apporté de la confiance et je donnerai tout", dit-il à Sky Sports. "La foi de Mourinho a un gros impact sur moi, car quand quelqu'un croit en vous à 200%, vous devez lui rendre cela", poursuit-il, en se rappelant que "la saison passée, Louis van Gaal [lui] faisait également confiance".

Malgré tout, Felli n'était pas titulaire à part entière et était souvent la cible de critiques, parfois justifiées, tout au long d'une saison difficile pour ManU. "Mais désormais, je joue à ma meilleure place (NdlR: à côtés de Pogba, derrière Wayne Rooney) et je peux sentir la confiance du coach."

"Mourinho me connaît et sait ce que je suis capable de faire", explique ensuite Big Mo. "Il a parlé avec moi, le premier jour, alors que je revenais de vacances. J'ai ensuite dû énormément bosser, comme je le fais à chaque fois. Mais je n'ai pas à m'expliquer. Chaque manager avec qui j'ai travaillé connaît mes qualités. J'en suis ici aujourd'hui et je fais tout pour donner le meilleur de moi sur le terrain."

Il le faudra bien pour un 172e derby de Manchester qui sent encore plus la poudre que les années précédentes !