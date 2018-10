Jan Vertonghen et Moussa Dembélé sont forfaits pour Belgique-Suisse et Belgique-Pays-Bas. Et Roberto Martinez semble en avoir trop dit à leur sujet, ce midi, lors de l'annonce de sa sélection…



C'est autour du cas du défenseur que la polémique est née. Blessé à la cuisse lors du match contre Huddersfield, Vertonghen "devrait également rater le rassemblement du mois de novembre", selon les propos de Martinez. Problème: du côté de Tottenham, on n'apprécie qu'à moitié le fait que ce soit Roberto Martinez qui dévoile ce type d'information.



"C'est difficile de communiquer avec toutes les équipes nationales. Avant cette conférence de presse, vous étiez déjà au courant de la situation de Vertonghen parce que Roberto Martinez a parlé aux médias belges avant nous. Mais au final, le joueur nous appartient, il est employé de Tottenham. Résultat, on arrive ici et nous devons nous expliquer. Ils devraient nous appeler pour en parler, notre porte est toujours ouverte" a déclaré l'entraîneur argentin des Spurs en conférence de presse, cet après-midi.



De son côté, Jesus Perez, assistant de Pochettino, a précisé qu'un nouvel examen serait passé par Vertonghen pour déterminer la gravité exacte de la blessure.