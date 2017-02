Près de deux ans et demi après sa dernière convocation en sélection contre Chypre en septembre 2015, Adnan Januzaj va-t-il retrouver les Diables le mois prochain ? Roberto Martinez a en tout cas ouvert la porte à un retour du joueur.

Lui qui avait appelé à la patience en début de mandat a depuis infléchi son discours. "C’est un footballeur doué et, pour la sélection, c’est quelqu’un en qui nous avons de grands espoirs parce que nous n’avons pas de gaucher capable de jouer à droite. Il n’y a pas tellement de gaucher aussi créatif. Dans notre style de jeu, Januzaj pourrait être important pour nous", a reconnu lors de l’émission Goals on Sunday sur Sky le sélectionneur.

Le message paraît clair : l’Espagnol croit en Januzaj. "C’est le type de joueur dont on sait que quand il a le ballon, quelque chose peut arriver. C’est un footballeur doué. Son talent est assez incroyable mais il est maintenant à un stade de sa carrière où il a besoin de jouer", a-t-il rappelé. "Plus tôt cette saison, c’était difficile pour lui d’avoir cette régularité. Maintenant, il a joué trois ou quatre matches en entier et on peut voir qu’il commence à avoir un impact important."

Ce qui fut palpable lors de la victoire sur le terrain de Crystal Palace.

Le joueur prêté par Manchester United y a brillé dans un rôle d’électron libre, délivrant deux passes décisives au cours de cette 7e titularisation sur les 9 dernières journées loin d’une prestation nettement plus anonyme contre West Bromwich qui lui avait valu un séjour sur le banc contre Tottenham. Et un éventuel come-back passera obligatoirement par des prestations de la sorte vu l’intense concurrence à son poste et ses statistiques très maigres (3 passes décisives seulement en Premier League).