Roberto Martinez était un sélectionneur forcément très satisfait. Mais il a très vite relativisé le large succès.

"C’était une préparation parfaite pour ce match en Islande. Aujourd’hui, c’était avant tout une question de mentalité. Je voulais voir comment on allait réagir après la Coupe du Monde. Les joueurs ont été concentrés et ont directement mis du rythme. Ils ont été professionnels. Mais on sait bien que mardi, ce sera une rencontre très différente. L’Écosse est une sélection très jeune, alors que l’Islande est une équipe assez expérimentée. Qui a été solide à l’Euro et au Mondial."

L’Espagnol s’est également montré ravi des prestations de Castagne, Vanaken et Verstraete. "Je suis très content. C’était intéressant de voir ce qu’ils pouvaient apporter. Castagne a disputé 45 bonnes minutes. C’est comme s’il était Diable depuis des années. Vanaken a fait ce qui lui a été demandé. Idem pour Verstraete. La concurrence augmente et c’est un point positif."

B. D., M. F. et Y. T.