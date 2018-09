Roberto Martinez était naturellement heureux des trois points pris en Islande.

Le bilan de Roberto Martinez reste plus qu’appréciable, avec seulement deux défaites depuis sa prise de pouvoir. Il était donc logiquement satisfait du succès décroché en Islande.

"Vous l’avez vu, l’Islande était meilleure lors du premier quart d’heure mais c’était très instructif pour moi. J’ai pu voir comment mon équipe réagissait quand elle était en difficulté et comment elle allait trouver la solution. Et elle a bien fait cela. Par la suite, le jeu était pour nous, nous avons marqué trois buts et nous étions meilleurs. Nous avons pris le match en main et nous ne l’avons plus lâché.”





Encore une fois, Romelu Lukaku a été décisif.





“Je connais Romelu depuis longtemps et je le comprends. Je connaissais son rôle chez les Diables avant ma venue ici et cela m’a aidé. J’attends de lui qu’il marque et il le fait. Il doit aussi le faire car, derrière, Michy Batshuayi le pousse un petit peu. Romelu doit donc être performant.”





Et qu’avez-vous pensé du match de Yannick Carrasco ?