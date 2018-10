Henry va s’engager pour trois ans à Monaco, avec la bénédiction de Martinez.

“C’était inévitable que Thierry parte un jour.” Roberto Martinez s’était déjà fait à l’idée, bien avant qu’il ne confirme à demi-mot le départ de son adjoint, vendredi après la rencontre, lors de sa conférence de presse.

“Je suis fier de ce que Thierry nous a apporté. Cela va l’aider et dans l’autre sens, nous avons eu ce que nous attendions de sa part. Il part avec notre bénédiction et notre soutien et nous laissera de bons souvenirs. Ce sera un coach fantastique.”