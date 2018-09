Le sélecteur de l'équipe nationale belge s'est exprimé dans les colonnes du journal espagnol AS , en marge de la cérémonie 'The Best FIFA Football Awards' , organisée ce lundi soir à Londres, à partir de 20h30. Pour lui, "Thibaut Courtois est au sommet de son art" , déclare-t-il à nos confrères. La force de Thibaut Courtois, par rapport à Hugo Lloris pour le prix de meilleur gardien? "Sa constance, son acharnement et son travail, sa contribution vis-à-vis de l'équipe" , a répondu le coach des Diables Rouges. "Je pense qu'il était clairement le meilleur gardien de but de la Coupe du monde. Il n'y a aucun doute" , poursuit-il.

"Il a déjà connu cette situation à Chelsea"

Roberto Martinez a également analysé l'arrivée du gardien au Real Madrid. "Il est dans une période d'adaptation qu'il a déjà connue à Chelsea, lors de sa première année. Il a dû se battre avec une grande légende du football anglais comme Petr Čech. Mais il est prêt à se battre pour sa place." Pour le sélectionneur des Diables, il est certain que l'aventure madrilène permettra à Courtois de progresser davantage. "Il a été élu meilleur gardien du monde. C'est un personnage historique dans le football belge" , déclare-t-il encore.

Hazard, De Bruyne,...

Dans l'interview, le coach évoque également la grand "constance" du niveau d'Eden Hazard. "Son jeu à Chelsea a permis de montrer qu'il pouvait s'adapter à différents styles, mais je ne pense pas qu'il y ait eu un grand changement dans son niveau de jeu. Que vous le vouliez ou non, ces trois dernières années, son niveau a été très constant." Autre élément d'actualité, le cas De Bruyne, blessé au genoux depuis la moitié du mois d'août. "C'est un joueur qui va manquer à l'équipe belge et à Manchester City, mais cela ne veut pas dire que cela va l'affecter négativement. Il reviendra plus tôt que prévu."

A la question "Est-ce que De Bruyne et Hazard sont amenées à remplacer Cristiano Ronaldo et Messi dans ces remises de prix?" , Martinez répond: "Ces joueurs sont au sommet de leur carrière et pèsent très lourd dans des clubs importants de la Premier League. Maintenant, il est important qu'ils puissent continuer de la sorte sans être blessé, car c'est ce qui peut casser un niveau de jeu."