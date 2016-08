Martinez: "Le résultat du match contre l'Espagne n'a aucune importance" (VIDEOS)

Diables Rouges

"Ce qui comptera jeudi", a expliqué le nouveau sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez pour préfacer le match amical contre l'Espagne, son pays, jeudi soir (20h45) au Stade Roi Baudouin.

"C'est l'engagement. Et aussi la mentalité. Mais le résultat n'a absolument aucune importance à mes yeux. Le talent, il est là, mais ne suffit pas. Je veux voir les joueurs s'investir à fond. Tous, sans exception. J'ai d'ailleurs droit à six changements et je compte bien les utiliser...", a-t-il dit mardi après-midi en conférence de presse à l'issue de l'entraînement à huis clos à Neerpede.

"Mais en attendant je suis déjà très satisfait de la dynamique qui anime ce groupe. Je crois même vous l'avoir dit hier (lundi, ndlr). Cela travaille énormément, mais dans la bonne humeur. J'ai pu récolter un maximum d'informations concernant les joueurs en deux jours. Mon objectif c'est de les amener à former un bloc compact et fort en possession de balle. Je veux une équipe capable de contrôler le tempo d'un match. Mais bon, cela ne s'obtient pas en deux entraînements..."

Marouane Fellaini incertain à cause de douleurs au dos, Martinez a par ailleurs appelé le milieu de terrain d'Anderlecht Leander Dendoncker. Celui-ci intègre ainsi le noyau pour le match de jeudi contre l'Espagne, et celui du mardi 6 septembre à Nicosie contre Chyptre, comptant pour les éliminatoires de la Zone européenne du Mondial 2018.

"Il a le talent et la bonne mentalité. Donc il mérite d'être là", a commenté l'Espagnol. "Notez que j'ai aussi demandé au défenseur des Espoirs Wout Faes (Anderlecht, ndlr) de s'entraîner avec nous aujourd'hui. Il m'a d'ailleurs fortement impressionné..."