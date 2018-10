Plusieurs des Diables rouges, ainsi que le coach, se sont présentés au micro de nos confrères de la RTBF. Découvrez leurs réactions.





Dries Mertens, Devil of the match : "C'était une belle action lors de ce premier but. Je demande à Axel de me laisser frapper et cela file au fond. C'était un très beau goal même s'il ne vaut pas celui du Mondial. Les premières minutes de jeu étaient très bonnes. Nous dominions les débats et on n'avait subi aucune occasion. Mignolet n'avait pas dû beaucoup s'employer. Puis, ils marquent un goal stupide pour égaliser. C'est vraiment dommage parce qu'on avait le match en main à ce moment-là. La deuxième mi-temps était vraiment différente. On a été dominé par les Pays-Bas, surtout à la fin du match où ils auraient pu marquer. Chaque équipe a eu sa mi-temps donc je dirais que c'était du 50-50."

Roberto Martinez : "On avait vraiment bien commencé notre match avec beaucoup d'envie et un but rapide. C'était aussi l'occasion d'essayer des nouvelles choses. Surtout face à une grande équipe comme les Pays-Bas Nous commettons une grosse erreur sur leur but mais on a continué à jouer et à se battre. Notre équipe a eu un peu plus de doutes en seconde période, nous faisions des mauvais choix même si on s'est battu. En deuxième on a remanié l'équipe en profondeur. Je voulais montrer aux autres joueurs que je croyais en eux. Mignolet a fait un match magnifique et je suis très content pour lui. Les joueurs ont eu une mentalité de vainqueurs aujourd'hui. Je voulais essayer d'autres joueurs parce que je croyais en eux. C'était important de tester d'autres joueurs, surtout en défense centrale. En possession de balle, Denayer a été très bon aujourd'hui. Il a bien fait son travail et il a bien évolué. Boyata était intéressant également dans le prolongement de la Coupe du monde."

Jason Denayer : "C'était important pour moi de revenir en sélection. Le temps était long, donc je suis très content d'avoir effectué mon retour. Je vais me concentrer sur mes performances en club maintenant pour continuer à être appelé. La première période était plus simple pour nous, on avait plus le ballon. Ensuite, la seconde était vraiment plus difficile car ils mettaient plus la pression sur la défense. C'était important pour nous de ne pas prendre un autre but et de perdre le match. Cette mission n'était pas facile avec cette tactique. D'autant plus que je ne suis pas habitué à jouer à trois derrière. Dedryck Boyata, Nacer Chadli et les autres m'ont beaucoup aidé. Cela m'a permis de bien commencer le match. J'ai pris de la maturité et de l'expérience depuis deux ans. J'ai mûri dans mon jeu et je ne suis plus le même homme. C'est comme cela pour tout les joueurs qui doivent grandir. Pendant la Coupe du monde, j'étais comme un supporter normal avec mon maillot et la famille pour supporter. J'étais heureux pour le parcours mais déçu par la sortie face à la France. Mais c'était un très beau chemin avec cette troisième place."

Timothy Castagne : "Cette erreur ternit un peu ma prestation. Cependant on a bien joué en première mi-temps. Il ne faut pas tout oublier parce qu'on a très bien combiné avec Romelu, Eden et Dries. Cette perte de balle est dommage mais je ne peux rien dire de plus. Je ne voulais pas remettre au gardien parce que je voulais jouer et aller de l'avant. Mais j'ai pris trop de risques à ce moment-là du match. Cela n'arrivera plus et c'est à cela que servent les matchs amicaux. J'apprends encore aujourd'hui. C'était mon premier match devant notre public. J'étais un peu stressé avec les poils qui s'hérissaient. J'ai essayé de faire un maximum d'appels dans le dos et d'apporter offensivement. Les autres joueurs comme Hazard ou Mertens m'offrent de l'espace et j'essaye d'en profiter."