Le transfert d’Axel Witsel au Tianjin Quanjian, annoncé début janvier, avait fait couler beaucoup d’encre.

Mais qu’en pense le sélectionneur des Diables? Roberto Martinez a accepté de nous livrer sa réaction: "Quand Axel a signé à Tianjin, j’en ai simplement pris bonne note. Maintenant, il fait toujours partie des joueurs susceptibles d’être sélectionnés. Nous allons donc continuer à le suivre très attentivement."

Le message semble clair: aux yeux de l’Espagnol, Axel Witsel fait toujours partie du groupe des Diables. Certains avaient imaginé que sa simple signature en Chine lui vaudrait une éviction directe de la sélection, mais ils se sont trompés. Le 25 mars, contre la Grèce, avec le probable retour d’un Radja Nainggolan en très bonne forme et la régularité en club de Moussa Dembélé, la concurrence sera à nouveau féroce dans le secteur.

D’ici là, le staff des Diables va analyser les prestations de Witsel, notamment pour savoir dans quel rôle il sera utilisé. La supervision ne sera pas simple: visionner un match de Witsel sur place nécessiterait de mobiliser un membre du staff pendant au moins trois ou quatre jours, avec des vols longs et coûteux. Aucune décision définitive n’a encore été prise à ce sujet, mais, dans un premier temps, le staff se contentera sûrement des images télé des prestations du Diable.

Clin d’œil du destin, Witsel se trouve actuellement en... Italie, pays où il aurait pu signer, pour un stage de préparation ave Tianjin. Il a été ravi d’accueillir son nouvel équipier Alexandre Pato (ex-Milan AC et Chelsea). L’ex-international brésilien Luis Fabiano, lui, est en train de négocier son départ. Ce qui laissera une place pour un étranger de plus. Et le marché chinois ne se ferme que le 28 février.