Découvrez les réactions de certains Diables rouges ainsi que celle du sélectionneur.

Michy Batshuayi : "C'était important pour nous de gagner ce soir, surtout quand on joue à domicile. Ce doublé est une bonne nouvelle pour le collectif et pour ma confiance. Le coach sait comment s'y prendre avec ses joueurs et ses avants. J'ai toujours eu une bonne relation avec lui et mes coéquipiers. Il m'a demandé de saisir ma chance et c'est ce que j'ai fait. J'aurais pu marquer en première mi-temps mais vous me connaissez, je ne lâche jamais rien. Quant à mon départ de Valence, ce ne sont que des rumeurs. Je n'ai aucun problème avec le club et je m'entends très bien avec le coach. Nous sommes dans une mauvaise phase mais on va continuer de travailler pour remonter la pente."



Roberto Martinez : "Je pense qu'on a vraiment bien joué ce soir. Avec beaucoup de discipline et d'envie. Nous avons joué vers l'avant face à une très bonne équipe. L'équipe a montré la bonne attitude et on s'est créé beaucoup d'occasions ce soir. Nous avons toujours la passion pour essayer de nous dépasser. Ce match s'est passé comme nous le voulions. Nous pouvions gagner par 3 buts d'écart aujourd'hui. Mais je suis très satisfait de notre prestation. Michy a vraiment bien joué ce soir, avec une grande intelligence. Il s'est vraiment bien déplacé sur le but. Il revient d'une position de hors-jeux pour ensuite être à la bonne place."

Thomas Meunier : "Le problème face à ces équipes est de trouver la première faille. Ensuite, lorsque l'on mène, tout devient plus facile. Après une première mi-temps difficile, on a mieux trouvé les espaces par après. Nous avons obtenu les trois points et je pense que c'est mérité. Nous partons en Suisse avec de la confiance. Personne ne doute de nos qualités pour chercher quelques chose là-bas. Le but est de partir avec un sans faute et de gagner pour prendre la première place avec les honneurs."

Eden Hazard : "On savait que le match allait être difficile aujourd'hui face à un bloc très bas. Les Islandais étaient clairement venus à Bruxelles pour défendre et tenter de marquer en contre. A la mi-temps, le coach nous a dit de rester calme parce que l'adversaire allait se fatiguer. Michy nous a délivrés avec ses buts. C'est très bien pour sa confiance. Il y a eu beaucoup d'actions coté gauche avec moi et mon frère. Thomas aussi fait toujours énormément d'appels pour créer du danger. Nous avons vraiment beaucoup de possibilités en attaque."