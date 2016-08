Matz Sels heureux d'être allé à Newcastle pour revenir chez les Diables (VIDEOS)

Diables Rouges

La première sélection élargie de Roberto Martinez, le nouveau sélectionneur des Diables rouges, aura permis à plusieurs joueurs de revenir au sein du noyau.

C'est ainsi le cas de Matz Sels. Le nouveau gardien de Newcastle se félicitait de son passage en Angleterre, "une étape nécessaire pour retrouver une place en sélection", a-t-il estimé mardi à l'issue de la deuxième journée d'entraînement.

"Je suis très content d'être de retour. J'ai déjà pu faire connaissance l'an dernier avec le groupe, je connais donc les autres joueurs. Tout le monde veut se montrer parce qu'il y a un nouveau sélectionneur. C'est un nouveau départ. Martinez a une autre approche que Wilmots. Il parle beaucoup individuellement avec les joueurs."

Matz Sels avait quitté La Gantoise durant l'entre-saison pour rejoindre Newcastle, relégué de Premier League en Championship. "Tout va plus vite en Angleterre", a directement remarqué Sels. "Nous avons aussi un super coach avec Benitez. Hein Vanhaezebrouck l'est aussi naturellement. Ce qui me convient très bien, c'est que tout se fait avec ballon avec Benitez. C'est l'école espagnole. Après un départ un peu difficile, nous avons pris le bon chemin. La Championship (D2 anglaise) est longue et difficile. Nous avons 46 matches au programme".

Matz Sels n'avait pas été repris par Marc Wilmots pour disputer le dernier Euro en France. "Je n'étais pas vraiment déçu de ma non-sélection. Je savais qu'il allait être très difficile d'y figurer. Et Wilmots avait déjà indiqué très tôt quels seraient ses trois gardiens. Mais j'espère bien sûr être là pour les prochains tournois."