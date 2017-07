Alors qu’il a été le premier Diable à reprendre l’entraînement le 22 juin dernier, Dedryck Boyata s’est blessé au genou ce mardi soir.

Peu avant la mi-temps du match amical contre le Slavia Prague, son genou a tourné. Le verdict est tombé après un scanner ce mercredi : rupture du ligament interne, ce qui va entraîner une absence de six semaines.

Cette blessure tombe particulièrement mal car elle intervient dans une période cruciale pour le Celtic qui va débuter sa campagne européenne dès le deuxième tour des éliminatoires de la Ligue des Champions.

Si les Nord-Irlandais de Linfield ne constituent pas un obstacle insurmontable (aller le 14 juillet, retour le 19), le programme sera plus corsé au troisième tour (25/26 juillet et 1er et 2 août) puis en barrages avec des rencontres prévues les 15/16 et 22/23 août même si le Celtic sera protégé par son statut de tête de série. Le club espère pouvoir compter sur son défenseur pour franchir cette dernière étape avant la phase de groupes.