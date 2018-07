Alors qu'on annonce de plus en plus Thibaut Courtois et Eden Hazard au Real Madrid, le dernier belge de Chelsea pourrait aussi faire ses valises.

Michy Batshuayi risque aussi de quitter la capitale anglaise. Selon Calciomercato, Naples, Dortmund et Séville ont dans le collimateur l’attaquant belge qui devrait coûter environ 44 millions d’euros. Tout dépendra des envies du nouveau coach des Blues, Maurizio Sarri.