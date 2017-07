Si le transfert à venir de Neymar monopolise l’attention, certains Diables rouges pourraient, eux aussi, trouver un nouveau port d’attache avant la fin du mercato. Tour d’horizon belgo-belge.

Marouane Fellaini

Annoncé à Galatasaray ce week-end, Marouane Fellaini est toujours à Manchester United. "C’est un joueur important pour moi et ils n’ont aucune chance", a fermement assuré José Mourinho dimanche soir. L’arrivée à United de Nemanja Matic, officialisée ce lundi par les Red Devils, pourrait toutefois pousser Big Mo à réfléchir à deux fois à la proposition turque (et au salaire de 4 millions par an proposé), à onze mois du Mondial.

Steven Defour

Le médian ne restera peut-être pas à Burnley. On sait qu’entre l’ex-Mauve (et ex-Rouche) et Sean Dyche, cela n’a pas toujours été l’amour fou. Steven Defour a débuté sur le banc lors du match amical face à Notthingham Forest, samedi. Et si c’est à nouveau le cas face au Celta Vigo, ce lundi, il pourrait voir un transfert d’un bon œil.

Jason Denayer

Cité à Lyon, le défenseur de Manchester City a vu son employeur mettre son veto à un prêt au sein du club français, qui préfère qu’il soit prêté à Gérone (promu en Liga), club satellite de City. Reste à savoir si une solution sera trouvée dans les semaines à venir…

Nacer Chadli

Au début du mois, le Daily Mirror annonçait que Chadli avait des envies d’ailleurs En froid avec Tony Pulis depuis le stage estival (pour lequel il n’a pas été jugé assez en forme), il pourrait quitter West Bromwich. Swansea serait notamment sur les rangs.

Thomas Vermaelen

Retenu par Valverde pour le stage du Barça aux USA, Thomas Vermaelen ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le voir rester à Barcelone, qui l’a prêté à la Roma la saison dernière, est possible. Mais ces derniers jours, un intérêt de West Brom pour le défenseur a été évoqué. Crystal Palace s’intéresserait également à sa situation.

Leander Dendoncker

Si Anderlecht fait tout pour le retenir, il n’est pas certain que Leander Dendoncker évoluera toujours en Pro League la saison prochaine. Il peut notamment compter sur l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League (dont Manchester United, contre qui il avait impressionné la saison dernière en Europa League). Herman Van Holsbeeck a fixé un prix : entre 25 et 35 millions d’euros. Si un club est disposé à le payer, le Belge pourrait quitter le Parc Astrid.