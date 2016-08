Mertens est le "monsieur 83 pourcents" de Naples

Diables Rouges

Même du temps de sa splendeur, Gonzalo Higuain ne pouvait se prévaloir d’un tel impact. Alors que Naples a inscrit six buts lors des deux premières journées, Dries Mertens a été impliqué dans cinq d’entre eux.

Auteur d’un doublé en sortant du banc contre Pescara, le Diable n’a pas marqué contre l’AC Milan. Parce que le poteau et Donnarumma l’en ont empêché mais ses frappes ont ensuite fait le bonheur de Milik et Callejon. Et si le Polonais a inscrit un doublé, il le doit au Louvaniste qui a provoqué le corner qui a entraîné son deuxième but.

L’ancien attaquant de l’Ajax a débarqué pour reprendre l’héritage laissé par Higuain mais Mertens assume avec brio une partie de cette succession.

Sa joie démonstrative après son doublé à Pescara qu’il avait célébré en lançant un regard noir à Maurizio Sarri avait amusé le technicien.

"S’il marque deux buts par match, il peut me regarder sous la douche s’il veut", avait souri l’entraîneur napolitain avant le match assurant aussi qu’à ses yeux "il n’existait aucune hiérarchie" en faisant allusion à ce statut de supersub qui est le quotidien de Mertens depuis son arrivée à Naples.

Le Louvaniste a en tout cas apprécié la marque de confiance de son entraîneur. "L’entraîneur a montré qu’il croyait en moi", a-t-il précisé. "Je me sens bien à Naples."

Où le contexte mouvant entre le départ d’Higuain et le feuilleton Lorenzo Insigne dont la prolongation tarde pourrait lui permettre de franchir un nouveau cap. Encore plus s’il continue sur cette lancée.