À son échelle, il s’agit d’un événement. Ce dimanche, contre la Sampdoria, Dries Mertens n’a pas trouvé le chemin des filets.

Dans un coin de sa tête, le Diable, qui restait sur huit réalisations en trois rencontres, espérait bien battre ou au moins égaler le mythique record de Gunnar Nordahl qui avait marqué neuf buts en quatre matches de Serie A dans les années 50.

Ce seuil anachronique semblait à jamais gravé dans le marbre et qu’un joueur soit capable de le menacer a déjà des allures d’exploit considérable. Mertens n’a pas marqué et se voit offrir ce mardi une nouvelle occasion contre Spezia (Serie B) d’embellir ses statistiques qui font de lui le Diable le plus prolifique (15 buts en 23 matches).

Et le Louvaniste espère bien entamer 2017 comme il avait terminé 2016 en marquant d’abord et ensuite en jouant en pointe. L’ordre de ses vœux le prouve.

"Ce que je souhaite cette année ? Marquer, gagner un trophée et être heureux", a-t-il expliqué dans les colonnes d’Il Mattino.

Ses trois souhaits vont de pair et l’attaquant repositionné en pointe depuis la blessure d’Arkadiusz Milik en octobre ne s’en cache pas : "Je veux continuer à jouer dans l’axe mais si je dois retourner sur le côté gauche, ce ne sera pas un problème."

Avec l’arrivée la semaine passée de l’avant-centre Leonardo Pavoletti (Genoa) et le retour de Milik espéré pour le mois de février, la concurrence va se densifier. "Mais ce sera à l’entraîneur de faire un choix", observe Mertens qui a conscience que depuis son déménagement en pointe, il apparaît comme un homme neuf.

"Peut-être que ces buts ont donné une autre perception de moi mais j’ai toujours eu confiance en mes capacités", a rappelé le Diable, toujours dans Il Mattino, alors qu’un épilogue est attendu dans les prochains jours pour la prolongation de son contrat. Mertens, qui apprécie la douceur de vie napolitaine, s’apprête à parapher un bail jusqu’en 2021 avec un salaire qui dépasserait les 2 millions net d’impôts selon la Gazzetta Dello Sport.