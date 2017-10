C’était le 19 octobre 2016. Il y a tout juste un an, Dries Mertens était titularisé pour la première fois par Maurizio Sarri à la pointe de l’attaque de Naples, face au Besiktas en Ligue des Champions. Un choix qui a étonné, mais qui a directement payé : un but et une passe décisive pour le Diable lors de cette rencontre perdue par les Italiens (2-3). Suite à la blessure au genou de Arkadiusz Milik, le 9 octobre, Sarri a d’abord donné sa chance à Gabbiadini en n°9, mais il a rapidement changé son fusil d’épaule.

...