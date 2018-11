La Suisse, pourtant en mauvaise posture avant le match, a réalisé ce que beaucoup pensaient peu probable, battre la Belgique pour forcer son accession dans le Final Four de la Ligue des Nations.

Dimanche, la Nati s'est imposée 5-2 malgré un début de match catastrophique qui l'a vu être menée 0-2. "Mes joueurs ont continué à y croire", s'est félicité Vladimir Petkovic en conférence de presse après la rencontre à la Swissporarena de Lucerne.

"Je dois féliciter mes joueurs, ils ont fait tout ce que j'avais demandé et ont tout donné. Nous avons affiché la bonne mentalité, même juste après le 0-2. C'est une victoire qui fait très plaisir. Un match référence? On a déjà gagné des matches importants, on est dans un processus. Mon équipe a joué avec de la volonté, de l'intelligence, avec leur tête. La Belgique a eu sa chance, nous avons eu la nôtre et nous l'avons saisie", a conclu Petkovic.