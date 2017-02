Invité mercredi soir dans Quotidien, Thomas est dans la presse française tous les matins depuis le 4-0. Et quand ce n'est pas lui qui parle, c'est quelqu'un d'autre qui parle de lui.

Cette fois-ci, c'est Marc Wilmots que le journal français Le Parisien a appelé pour en savoir plus sur le Luxembourgeois. "Il est très facile à vivre dans le groupe, déclare d'emblée l'ancien sélectionneur national. Après, il dit les choses comme il les pense, il ne prend pas toujours de gants."

Si cela est vrai dans la vraie vie, comme on a pu s'en rendre compte dans Quotidien, c'est aussi le cas sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est l'un des reproches que lui fait Marc Wilmots. "Bon, ça, je lui ai dit d'oublier un moment, comme aux autres joueurs." Et Willy de finir par un conseil plus général. "J'ai dû le tempérer un peu, Parfois, il partait latéral droit pour finir ailier gauche".