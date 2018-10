Le capitaine Eden Hazard s’est une nouvelle fois montré décisif en déviant le ballon pour Mertens qui offrait le deuxième à Romelu Lukaku. Mais le joueur de Chelsea sait que les Diables n’ont pas eu une partie simple face aux Suisse.

"Ce n’était pas facile, surtout en première mi-temps", concède-t-il ainci. "On n’a pas eu beaucoup le ballons pendant 45 minutes. C’était mieux en seconde période. On a inscrit deux beaux buts collectifs, ce qui est bon pour le moral. Tout n’était pas parfait mais, devant le public, on a gagné et assuré les trois points. On a enfin pu remercier nos supporters pour le soutien pendant la Coupe du Monde."

L’efficacité de Romelu Lukaku effraierait presque Eden Hazard: "Ce n’est pas tellement bon signe que Romelu marque autant, j’aurais préféré qu’il soit moins en verve parce qu’on joue contre lui le week-end prochain. Marquer avec les Diables c’est bien, avec Manchester un peu moins (sourire)."

De son côté, Thomas Meunier s’est montré très offensif et a permis notamment à Romelu Lukaku de déflorer la marque. "Au sommet de notre forme, on ne l’était pas, c’est sûr. Mais les Suisses étaient vraiment compliqués à jouer. Ils ont cherché des espaces avec des joueurs vivaces et toujours en mouvement comme Shaqiri. Le pressing n’était pas toujours optimal pour nous. Ensuite, on a trouvé des espaces et c’était vraiment mieux avec quelques occasions à la clé. Ce n’était pas une grande Belgique mais c’était une Belgique solide et assez forte. L’objectif était de confirmer la première place et on l’a fait. On a eu un problème de synchronisation sur le but suisse. J’ai fait ce que j’essaye de faire à chaque match avec de l’apport offensif. C’est mon devoir grâce à ce genre de système avec trois défenseurs. J’ai aussi bien défendu ce soir. C’était plus éprouvant que d’habitude parce qu’il y avait beaucoup de déchet dans notre jeu. Dans l’ensemble, que ce soit au niveau collectif comme individuel, le bilan est plutôt positif."