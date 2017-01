Thomas Meunier a débuté 2017 comme il avait achevé 2016 : en étant titulaire. Mais si le voir commencer la rencontre contre Bastia en Coupe de France dimanche n’était pas forcément surprenant, sa présence dès le coup d’envoi le 21 décembre dernier face à Lorient dans un match à haute tension pour le Paris SG était plus étonnante.

Si elle doit être pondérée par la légère gêne à la cheville que ressentait ce jour-là Serge Aurier, qu’Unai Emery n’ait pas hésité à le lancer symbolise la confiance accordée au joueur.

En ouvrant joliment le score ce soir-là, Thomas Meunier avait débloqué la situation. Et s’il n’a pas marqué contre Bastia en Coupe de France, il a délivré une nouvelle passe décisive pour porter son total à quatre. Comme Aurier. Mais à la différence de l’Ivoirien, Meunier a, lui, marqué, deux fois.

À mi-saison , le défenseur apparaît comme la principale, presque unique, satisfaction du mercato estival parisien alors que Krychowiak, Ben Arfa et Jesé n’ont fait que décevoir après avoir débarqué presque anonymement. "J’étais un total inconnu, juste un plan d’urgence", rappelait le Diable dans un sourire en fin d’année dernière. "Les choses ont changé, les gens ont compris que je n’étais pas venu ici pour faire de la figuration."

Mais bien pour poursuivre son ascension mis en avant par Unai Emery la semaine passée. "Thomas travaille beaucoup et a eu une progression importante depuis son arrivée. Il a gagné le respect des autres joueurs, du staff et des supporters", a salué le Basque. "Il doit continuer à progresser."

Dans une animation où Emery attend beaucoup de ses latéraux, Meunier anime son couloir avec justesse. S’il monte moins qu’Aurier, il réussit en championnat deux fois plus de centres (23 % contre 10 %) que son concurrent, selon les chiffres d’Opta. L’Ivoirien offre plus de garanties défensives mais leur temps de jeu quasiment équivalent (1.224 minutes pour le Diable, 1.302 pour l’ancien Lensois) prouve que la concurrence est intense.

"Aujourd’hui, Thomas a gagné en confiance et en expérience", a encore indiqué Unai Emery. "On est très content de sa progression. Serge Aurier est à la Can, c’est un bon moment pour lui de la poursuivre."