Thomas Meunier a-t-il sauvé la tête d’Unai Emery, son entraîneur au PSG ?

Toujours est-il que le Diable a fait tourner la tête des défenseurs de Lorient hier en ouvrant le score de manière sensationnelle. Le Diable s’est permis un coup du sombrero, suivi d’un contrôle de la poitrine et d’un plat du pied lobé dans le petit filet opposé de Paul Delecroix, le portier du lorientais. Le PSG était ainsi lancé sur la voie d’un succès plus aisé. Au micro de nos confrères de L'Equipe, notre compatriote a déclaré: "Oui oui, c'était volontaire ! Regardez mon regard au ralenti, il n'y avait pas grand le monde dans le rectangle, c'était aussi inattendu pour le gardien. Si tu tentes rien, tu ne réussis rien."

Lorsque le journaliste compare son but à un but "à la Messi", Thomas Meunier s'en amuse: "Non, non c'est juste un but de Thomas Meunier, Messi dribble cinq joueurs... J'ai énormément de chance, j'ai une chance sur 100 de le mettre au fond mais je me devais de la tenter. Un fameux but, je vous le concède, mon premier but en L1 qui plus est, ça a une saveur particulière." Espérons pour le PSG et pour le Diable rouge que ses performances permettront au club de la capitale de réaliser une seconde partie de saison plus aboutie.