Le défenseur a eu droit au dernier quart d'heure de la rencontre et Dani Alvès était encore sur le terrain.





Au Micro d'Eleven, il revient sur cette belle réussite collective du PSG qu'il définit comme "une équipe d'extra-terrestres".





Meunier est revenu sur sa saison : "Il y avait un peu de frustration pour moi vis à vis de mon temps de jeu. Mais je ne boude pas mon plaisir d'être un joueur du PSG. Ce n'était pas toujours la fête cette saison mais je suis content d'être ici et j'espère que l'aventure se prolongera.''





Les Parisiens n'auront pas trop le temps de faire la fête : "On joue mercredi en demi-finale de coupe donc ce sera assez sobre. Il y avait déjà entrainement ce lundi matin. On va peut-être boire un petit Orval ou une petite Leffe pour fêter ça et refaire le match puis on ira dormir".





Le Diable Rouge a d'ailleurs adressé un message aux supporters belges, tout en humour : "Si vous avez suivi le PSG pour Thomas Meunier et pas pour Neymar, félicitations! Tout le monde sait à quel point je suis fier d'être Belge. Je vous remercie"