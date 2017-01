Michy Batshuayi sera titulaire dimanche dans les rangs de Chelsea, qui recevra Peterborough United (D3) au 3e tour de la Coupe d'Angleterre, a annoncé vendredi l'entraîneur des Blues Antonio Conte en conférence de presse.

"Batshuayi débutera dimanche, c'est pour lui une bonne occasion de montrer qu'il mérite plus de temps de jeu", déclare Conte. "Le football en Angleterre est très physique, mais il apprend de plus en plus".

Le Diable Rouge se retrouvera dans le onze de base de Chelsea pour la quatrième fois depuis son transfert de Marseille l'été dernier, après trois titularisations en Coupe de la Ligue. La dernière fois, c'était le 26 octobre face à West Ham. En Premier League, Michy Batshuayi doit se contenter de montées au jeu, Diego Costa réalisant une très bonne saison. En 15 matches officiels, le Belge a inscrit trois buts et donné une passe décisive.

Leader du championnat, Chelsea a fait du titre son principal objectif, et laisse donc plusieurs titulaires au repos en Coupe. On devrait donc encore s'attendre à des changements dans le onze qui débutera dimanche. "Nous essayons de trouver un mix entre les titulaires et les réserves qui n'ont pas encore beaucoup joué cette année", dit Antonio Conte.

Chelsea s'est incliné mercredi à Tottenham, mettant fin à une série de 13 victoires d'affilée. "Une défaite suffit. Il est important de rapidement gagner à nouveau, en commençant par la Cup", indique le coach italien des Blues. "Après la défaite, mes joueurs ont eu la bonne mentalité. Peterborough sera motivé et soutenu par ses fans, ils voudront faire un résultat contre nous".