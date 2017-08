Pékin, 22 juillet dernier. Arsenal et Chelsea s’affrontent dans un match de préparation qui revêt un prestige particulier.

Non seulement les Blues veulent prendre leur revanche après leur défaite en finale de la Cup qui les a privés de doublé, mais de plus, il s’agit de frapper un joli coup en prévision du Community Shield, qui opposera les deux géants londoniens sur le pré de Wembley ce dimanche.

Et cette fois, c’est le champion d’Angleterre qui l’emporte, avec en prime deux beaux buts de Michy Batshuayi. Titulaire en pointe entre Willian et Pedro, le Belge marque un doublé et les esprits, alors que l’arrivée d’Alvaro Morata ne fait plus trop de doutes. Sauf qu’avec 80 millions d’euros claqués sur la tête de l’Espagnol, la position de Batsman reste délicate. Comment déloger celui qui est censé prendre la succession de Diego Costa, cité entre l’eldorado chinois et le Milan AC ?

En réalité, le Bruxellois ne devra peut-être même pas s’efforcer d’évincer son concurrent, du moins pour le moment. Car la solution pourrait venir… de l’infirmerie.

Avec les blessures d’Eden Hazard (cheville) et Pedro (fractures au visage), Antonio Conte manque de solutions sur les ailes de son 3-4-3 et seul Willian est fit pour débuter la saison. Or, lors de son passage (réussi) à la Juventus, l’Espagnol avait déjà goûté au flanc gauche et est clairement plus polyvalent que Michy, pur numéro 9. Contre l’Inter Milan, les deux hommes étaient titulaires, avec à une défaite 1-2 à la clé.

Pas suffisant pour refroidir le coach italien. "Cela pourrait être une possibilité", répond-il en conférence de presse, lorsqu’on lui demande si celui-ci pourrait refaire le coup de Singapour. "Je ne vois pas d’autre option. Évidemment Alvaro veut joueur en tant que numéro 9, mais avec ses caractéristiques, il pourrait également évoluer en numéro 10." Ou sur l’aile gauche, donc, où son rendement dépendra notamment de son entente avec son compatriote Marcos Alonso. Autre atout pour Michy, sa connaissance du système Conte. Présenté le 24 juillet, Morata, qui portera le numéro 9, n’a encore disputé qu’une seule rencontre. Le coach, qui veut accorder du temps à sa nouvelle recrue pour "s’adapter à sa façon de jouer" peut miser sur Batshuayi, qui a quant à lui une saison aux côtés de l’Italien dans les pattes et une belle cote suite à une préparation réussie, avec trois buts inscrits en autant de titularisations. De plus, le Diable rouge, simple plan B l’an dernier, a su rentabiliser au max son temps de jeu, avec un but toutes les 70 minutes (10 en 702 minutes jouées).

Un ratio record pour la saison 2016-2017 en Premier League. C’est ce qu’on appelle saisir sa chance…