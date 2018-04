Si vous aimez les jolis gestes techniques, il fallait regarder la Bundesliga ce week-end. Et plus précisément les Belges de Bundesliga. Outre Thorgan Hazard, double buteur, Divock Origi et Michy Batshuayi ont régalé.

Si sa situation est devenue délicate ces dernières semaines (remplaçant lors des trois derniers matches), Divock Origi a rappelé à tout le monde qu’il n’avait pas perdu sa vista.

Entré en jeu lors du dernier quart d’heure du duel entre Fribourg et Wolfsbourg (0-2), l’attaquant prêté par Liverpool a gratifié le public du geste de la rencontre lorsqu’à la 84e minute, il a mystifié le pauvre Caglar Soyuncu avec un splendide petit pont (tout en se retournant) avant de servir parfaitement Didavi pour le 0-2. Un geste aussi subtil que décisif qui n’a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux. Et qui pourrait être le point d’un départ d’une grosse fin de saison de la part du Belge (cinq buts et deux assists cette saison). Ce dont il aura bien besoin s’il faut trouver grâce aux yeux de Roberto Martinez pour le Mondial.

Michy Batshuayi , lui, n’a pas ce genre de soucis. Sauf blessure, il fera bien partie du groupe belge qui partira en Russie. Techniquement, aucun attaquant du noyau belge n’est aussi fort que lui. Il l’a une nouvelle fois prouvé dimanche, lors du duel entre Dortmund et Francfort, en inscrivant le deuxième but du Borussia de superbe manière.

Il a d’abord remisé un ballon à Nuri Sahin en le déviant subtilement avant d’être à la réception d’un centre à ras de sol du médian turc. Puis d’expédier très proprement la balle dans le but du pied gauche. Le tout, quinze jours après avoir offert la victoire à Dortmund d’une subtile aile de pigeon.

Batsman conforte donc ses impressionnantes statistiques (sept buts et un assist en neuf matches de Bundesliga avec Dortmund) et confirme sa montée en puissance, depuis son arrivée dans la Ruhr.

Si sa courbe de progression continue d’augmenter de la sorte, Michy va faire mal en Russie. Où espère le rejoindre un certain Origi…