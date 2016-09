Mignolet: "J’aurais voulu jouer plus sous Wilmots"

Diables Rouges

Le choc des Belges en Premier League a lieu ce vendredi, à Stamford Bridge. Le trio Courtois - Hazard - Batshuayi de Chelsea accueille le duo Mignolet - Origi de Liverpool. La DH a pu parler en exclusivité avec le gardien des Reds.

Simon Mignolet, vous gardez un bon souvenir de votre dernier déplacement à Chelsea.

"C’était le 1-3 de la saison passée ? Ce match portait pour la première fois la griffe de Klopp. On avait pour la première fois pu mettre en pratique ce qu’il souhaite de nous. On avait imposé notre football, avec un pressing haut et des contre-attaques rapides. Un beau souvenir. Tout comme le 1-4 à Manchester City, quelques semaines plus tard. Maintenant, Chelsea et Liverpool sont tous les deux en forme. Cela promet."

Vous affronterez Eden Hazard pour la dixième fois de votre carrière. Combien de buts vous a-t-il inscrit ?

(Réfléchit) "Je me souviens d’un penalty en League Cup . Mais il doit y en avoir eu d’autres. Peut-être quand j’étais à Sunderland ? Je les ai oubliés."

Non. Trois en tout, tous les trois depuis que vous jouez à Chelsea. Vous vous connaissez par cœur les Diables. Qui est le plus avantagé ?

"C’est du 50 - 50. Dans un match de foot, on ne sait rien prévoir. Mais je connais évidemment ses qualités. Mais lui, il connaît les miennes."

Une règle en or contre Eden : ne vous couchez pas trop vite dans un face-à-face.

(Rires) "On a souvent botté des penaltys après un entraînement en équipe nationale. Peut-être que ça va le faire changer d’avis quand il se retrouve face à moi."

