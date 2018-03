Le forfait de Thibaut Courtois pour la rencontre entre la Belgique et l'Arabie Saoudite, mardi, va sans doute faire un heureux : Simon Mignolet. Le gardien de Liverpool devrait être titularisé par Roberto Martinez dans les buts belges.



En difficulté à Liverpool, où il est désormais numéro deux derrière Loris Karius, Mignolet vit une période compliquée. "Mais c'est la vie d'un gardien... Un seul peut jouer. Je dois rester professionnel. Je n'ai joué que deux matches en 2018, c'est vrai, mais je me sens prêt à remplacer Thibaut", a-t-il indiqué en conférence de presse ce dimanche.

"Lors du dernier match que j'ai joué avec les Diables, face au Japon, tout s'était bien passé", a-t-il rappelé. "Cela va me faire du bien de jouer 90 minutes, même si je suis désolé que Thibaut soit blessé."

Mignolet en a profité pour évoquer sa situation personnelle. "J'ai parlé avec Klopp de la raison pour laquelle je n'étais plus dans l'équipe mais je ne vais pas en parler dans les journaux. J'ai dit plusieurs fois que je voulais jouer. Je n'ai que 30 ans. Il me reste trois ans de contrat mais je dois d'abord me concentrer sur la saison en cours. Je peux vite revenir titulaire suite à une blessure ou une suspension."

Comme ce sera plus que probablement le cas avec les Diables mardi.