Le puissant agent de joueur en est sûr: son poulain va prolonger à Goodison Park.

"Il doit aller à Arsenal". "Non, à Tottenham." "Diego Costa va partir, il doit filer à Chelsea." "Et le PSG, alors ?!" Avec déjà seize buts marqués, Romelu Lukaku trône en tête du classement des meilleurs buteurs de Premier League. Forcément, ces performances attisent les convoitises des autres clubs anglais, à commencer par ceux qui se situent un cran au-dessus d'Everton.

Après trois ans de bons et loyaux services, les Toffees doivent-ils craindre de voir leur buteur filer à l'anglaise ? Mino Raiola donne un élément de réponse à talkSPORT. Interrogé par nos confrères britanniques, l'agent de Romelu ou encore Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba se montre catégorique: "Les pourparlers sont en cours: il va signer" , dit-il, ajoutant qu'il n'y a aucun souci entre le joueur et le club. En décembre dernier, l'Italien avait déjà expliqué au même média que le deal était conclu à "99,9%" .









Récemment, Ronald Koeman avait quant à lui affirmé son envie de conserver son attaquant. "En ce moment, il est en grande forme, vraiment chirurgical, et il serait difficile de le remplacer, donc j'espère qu'il restera", avait déclaré le coach néerlandais en conférence de presse. "Si son agent a déclaré qu'il aimerait rester ici, qu'un accord est proche ou qu'il prolongera, c'est parfait pour Everton."

Le contrat actuel du Diable rouge court jusqu'en juin 2019. S'il venait à prolonger, son salaire pourrait grimper à 110 000 euros par semaine. Une obole qui ferait du Belge le joueur le mieux payé du club. Suffisant pour le faire rester ? Unepour la Ligue des Champions, une compétition à laquelle tient énormément le joueur, serait une assurance en plus pour les, qui pointent actuellement à sept unités d'Arsenal, quatrième. Mais signature ou pas, au cours d'un mercato, tout est possible...