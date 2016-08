Mirallas: "Koeman m’a fait perdre six kilos"

Diables Rouges

Les trois derniers mois ont été particulièrement riches en émotions pour Kevin Mirallas. Pas sélectionné par Marc Wilmots, il a suivi le Championnat d’Europe français depuis son canapé. Peut-être un mal pour un bien finalement, car, depuis lors, il a participé à toute la campagne de préparation d’Everton, découvert un nouvel entraîneur (Ronald Koeman) qui lui fait confiance et, surtout, signé un début de saison époustouflant. Au point de convaincre Roberto Martinez, son ancien coach, de le sélectionner pour les rencontres face à l’Espagne (jeudi) et à Chypre (mardi).

Comment avez-vous digéré votre absence de la liste des vingt-trois de Marc Wilmots ?

"Honnêtement, je m’y attendais un petit peu, même si les deux semaines qui ont précédé la remise de la sélection avaient été bonnes. Mais je ne suis pas fou, je savais que je ne sortais pas d’une saison flamboyante avec Everton. Il m’a fallu deux jours pour digérer cette nouvelle, puis je suis parti en vacances. Il y a, tout de même, plus grave dans la vie, non ?"

Marc Wilmots vous a-t-il expliqué son choix ?

"Pas vraiment, mais j’ai compris ce qu’il m’a dit. Je ne lui en veux pas car je n’oublie pas tout ce qu’il m’a apporté. Il y a toujours eu une bonne relation entre nous deux, mais il avait des choix à faire, et pas souvent les plus simples. Il faut savoir les accepter et repartir de l’avant."

Vivez-vous le meilleur début de saison de votre carrière ?

"Cela se passe très bien pour le moment. J’ai perdu six kilos et on dirait que je suis un nouveau joueur. J’ai beaucoup travaillé avec Ronald Koeman, l’équipe est dans une bonne dynamique, et je surfe dessus."

Qui vous a demandé de perdre ces six kilos ?

"C’est l’entraîneur. Au début, il voulait que j’en perde deux, puis deux autres et finalement encore deux. C’est donc quand je suis arrivé à ces six fameux kilos qu’il m’a dit que j’étais bien."

Avez-vous senti directement une différence ?

"Je ne m’en rendais pas compte, mais quand je les ai perdus, il m’a mis un sac de six kilos sur le dos pour m’entraîner et là, j’ai senti une grosse différence. Dans le jeu et sur les premiers mètres, j’étais plus performant."

Avez-vous un secret pour un régime performant ?

"Il faut déjà avoir l’envie d’y arriver et, après, faire attention à la nourriture. J’ai éliminé certaines choses de mon alimentation. Avant, je mangeais beaucoup de pâtes car ma femme est italienne, mais j’ai dû diminuer les quantités."

Sur le terrain, vous semblez également avoir bien plus de libertés.

"Cela dépend du schéma tactique adopté par Ronald Koeman. Les deux premiers matches, j’ai évolué juste derrière l’attaquant et le week-end dernier, j’ai été repositionné sur le flanc gauche. Mais j’ai quand même beaucoup de libertés et ça me fait du bien."

Ce match face à l’Espagne est un petit peu particulier pour vous qui avez des racines espagnoles.

"Pour Yannick, le coach et moi, c’est clair que ce sera spécial. Nous allons donner tout ce que nous avons dans le ventre car nous devons reconquérir notre public."

La Belgique est plus forte que l’Espagne, non ?

"Question difficile. On verra jeudi soir." (sourire)