Kevin Mirallas est sorti de l’impasse où il se situait à Everton. Ce samedi, l’Olympiacos a officialisé l’accord trouvé avec les Toffees pour le prêt du Diable qui va retrouver un club où il avait brillé durant deux saisons (34 buts en 52 matchs) avant de rejoindre l’Angleterre en août 2012 pour un montant estimé à l’époque à 8 millions d’euros. L’opération, qui sera finalisée ce lundi, s’élève cette fois-ci, de source grecque, à 3 millions d’euros pour le prêt avec une obligation d’achat entre 5 et 6 millions. Quitter les Toffees était devenu une nécessité pour le Liégeois qui ne jouait que très peu avec Ronald Koeman et encore moins avec Sam Allardyce qui ne l’avait aligné qu’une fois dans un match pour rien en Ligue Europa à Limassol et ne le convoquait même plus. Cette situation n’avait bien évidemment pas échappé à l’Olympiacos.

Le club grec, qui avait fait le forcing dans les dernières heures du mercato d’été pour rapatrier l’attaquant, est cette fois-ci parvenu à ses fins.

Mirallas, qui a atterri à Athènes tard ce dimanche soir, va retrouver un club qui a beaucoup changé depuis son départ puisqu’aucun des joueurs qu’il a connu jusqu’en août 2012 ne demeure encore au club.

Les visages familiers sont davantage à chercher dans l’imposante colonie belge avec Guillaume Gillet, Silvio Proto, Björn Engels et Vadis Odjidja, sans oublier Mehdi Carcela dont les envies de départ ont sans doute été renforcées par l’arrivée du Diable ou chez les dirigeants avec le truculent propriétaire Evangelos Marinakis.

Faire revenir un joueur du calibre de Mirallas est une manière pour le puissant armateur de s’acheter un peu de paix sociale auprès de ses bouillants supporters vu la saison agitée que vit son club qui, après Besnik Hasi et Takis Lemonis, connaît depuis quelques jours un troisième entraîneur. L’Espagnol Oscar Garcia, limogé en début de saison par Saint-Étienne, a débuté son mandat par une victoire à Larisa ce dimanche (0-3) qui a permis à sa formation de conserver la tête du classement avec un point d’avance sur l’AEK Athènes et le PAOK Salonique.

Ce come-back a tout pour être bénéfique pour le Liégeois qui va retrouver un club où il a connu deux des saisons les plus fastes de sa carrière. "Ce départ a été une révélation", nous avait-il confié. Ce séjour lui avait permis de totalement relancer sa carrière. Ce qui apparaît comme un objectif pour maximiser ses chances dans le rude combat qui s’annonce pour une place dans les 23.