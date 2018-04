Le tacticien portugais est très mécontent de la façon dont son équipe a joué ce dimanche!

Pour le match de coupe à venir contre Bournemouth, Mourinho a annoncé du changement: "certains des joueurs (de dimanche) n'ont pas leur place dans l'équipe qui disputera la demi-finale" a déclaré The Special One a la BBC.

Le manager de United a annoncé qu'il allait donner une chance à certains joueurs. Surtout dans le milieu de terrain. C'est donc Fellaini qui pourrait recevoir l'opportunité de jouer. En effet, Mourinho ne semble pas vouloir aligner Ander Herrera qui est sorti du terrain dès la pause.

"La seule façon dont je peux juger mes joueurs, c'est via les performances et pas grâce à leur prix, leur salaire ou la beauté de leur visage".

En ce qui concerne la performance de Pogba, Mourinho a déclaré: "Ce n'est pas seulement lui qui est visé. Il avait un carton jaune, donc il était dans une position plus difficile. On jouait seulement avec deux milieux de terrain. On ne peut pas se permettre d'utiliser un joueur qui ne peut pas être susceptible de faire une faute. On aurait pu si l'équipe ne perdait pas la balle mais nous en perdions beaucoup."

On espère donc revoir Marouane Fellaini jouer et convaincre son coach.