Si l’opération séduction de Romelu Lukaku se poursuit, le cœur de José Mourinho n’est d’ores et déjà plus à prendre.

Le Portugais avait déjà tenu à saluer les premiers pas de sa recrue après la victoire contre les Los Angeles Galaxy. Il lui a déclaré sa flamme après le succès contre le Real Salt Lake City.

"J’aime tout ce qu’il fait", s’est enflammé le Special One, volontiers protecteur avec son attaquant qui n’a pas tout réussi durant les 45 minutes passées sur le terrain mais qui a rempli son contrat en étant décisif.

Comme pour montrer tout ce qu’il pouvait apporter, même si la nature de l’opposition est une invitation à la relativisation de la performance, les joueurs de l’Utah étant plus préoccupés par leur match de championnat dans 48 heures contre Portland que par cette affiche de gala.

Sur l’égalisation mancunienne, le Diable a prouvé qu’il pouvait être le chaînon manquant de l’attaque des Red Devils avec un relais décisif pour Lingard passeur décisif pour Mhitaryan. Ce qui faisait dire au milieu Ander Hererra que "nous avons besoin d’un Romelu parce qu’il est très fort et lui prendre le ballon est compliqué. Il va être très important pour nous parce que nous avons beaucoup de joueurs comme Mkhitaryan, Rashford et Martial qui sont très bons en un contre un."

Mais moins à l’aise dans les remises. Efficace dans le jeu, Lukaku l’a aussi été devant le but alors qu’il semblait parfois perdre en patience. "Juste avant de marquer, quand il est venu chercher près du banc, je lui ai dit : j’aime tout ce que tu fais sur le terrain. Ne t’inquiètes pas si tu ne marques pas, ce n’est pas important", a révélé Mourinho. "Il garde tellement bien le ballon, il joue une touche, deux touches si bien. Il regarde, il se déplace, il se positionne dans le dos des défenseurs, il attaque les centres, il travaille pour l’équipe et quand nous perdons le ballon, il presse. Pour moi, c’est très simple, il a été mon joueur il y a quatre ans et son évolution est remarquable. C’est maintenant un attaquant du top et le but n’est qu’un détail."

Qui compte beaucoup pour le joueur vu son soulagement affiché au terme d’un enchaînement pas forcément limpide techniquement, mais qui lui a permis d’éliminer sur un crochet un gardien et le défenseur avant de trouver le chemin des filets.

"Un but fantastique", pour Herrera. "Il n’a pas paniqué, il était très calme. Il va marquer beaucoup de buts pour nous."

Lukaku n’en demande pas tant alors que la suite de la tournée américaine promet d’être plus relevée avec des rencontres contre Manchester City ce vendredi, puis face au Real Madrid ce dimanche, et enfin devant le FC Barcelone le jeudi 27 juillet.





"Pas besoin de beaucoup de temps pour m’adapter"

Aligné en pointe d’un 4-3-3 aux accents plus mourinhesques que le 3-5-2 expérimenté face à Los Angeles, Romelu Lukaku, entouré de Jesse Lingard et Henrikh Mkhitaryan, a confirmé qu’il avait vite trouvé ses marques. "Je connais les gars d’avant. Beaucoup sont mes voisins. Je n’ai pas eu besoin de beaucoup de temps pour m’adapter. Je veux juste être un membre de cette équipe et la faire gagner", a expliqué le Diable. "Je suis ici pour marquer et pour être le point central de l’équipe. À Manchester United, on joue pour gagner; c’est cette mentalité que je dois avoir sur le terrain. Depuis le premier jour, quand nous avons eu une réunion avec l’entraîneur à Los Angeles, j’ai pu sentir que quelque chose de spécial se passait. Mais cela dépend de nous, nous devons travailler dur pour être prêts."