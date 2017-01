Si les Red Devils se rendent ce mercredi soir à Hull avec déjà une option pour la finale de la Coupe de la Ligue qui se disputera le 26 février prochain à Wembley, ils peuvent remercier Marouane Fellaini. Son but, le premier de la saison, inscrit au match aller d’une subtile tête lobée, permet à Manchester United de voyager l’esprit plus léger.

La manière dont il a été célébré en dit long sur la cote de popularité du milieu : voir, ce soir-là, tous les joueurs se ruer sur le Diable pour le féliciter est un indicateur fiable de la popularité de Fellaini dans le vestiaire où il est unanimement apprécié. Ce qui n’est pas forcément le cas en dehors.

"Mais Marouane est formidable", l’a défendu, sur MUTV, Phil Jones. "Il rentre et fait le boulot que nous attendons de lui. Il complique la tâche des défenseurs, il crée des occasions, il marque des buts. Il est indispensable à l’équipe."

"C’est quelqu’un de bien, une belle personne, il s’entraîne toujours au maximum et je suis ravi pour lui", a renchéri Juan Mata.

"Ce but est important pour lui et tout le monde est content. Quand un coéquipier n’est pas dans la meilleure situation et que c’est difficile pour lui, nous devons être là pour le soutenir; je pense que cela va booster sa confiance. C’était bon aussi pour lui d’entendre le stade scander son nom parce qu’il le mérite. C’est quelqu’un de costaud avec de l’expérience. Ce n’est pas un jeune, il a 29 ans, il a déjà vécu tellement de choses dans le football, mais ce n’est pas agréable de jouer dans son propre stade et de ne pas être soutenu", a encore indiqué l’Espagnol en référence aux sifflets qu’avait essuyés le Diable contre Tottenham en décembre. "Maintenant, c’est différent. Cela facilite les choses de sentir cette confiance." Celle de Jose Mourinho ne l’a jamais quitté.

Dans les premiers jours de son mandat, le Portugais a personnellement contacté son nouveau protégé pour lui exposer son projet où il a d’abord tenu un rôle central. Titulaire lors de 6 des 8 premières journées, Fellaini a ensuite glissé sur le banc au moment où MU trouvait son équilibre autour du triangle Carrick-Herrera-Pogba. Cette dégradation soudaine ne l’a pas touché. Ou du moins il ne l’a pas montré. Comme s’il savait que le vent allait tourner.

Considéré comme une bénédiction par ses entraîneurs, à l’image de David Moyes qui a trouvé cette jolie formule : "Marouane fera tout ce que vous lui demandez et à la fin, il vous dira merci", le Diable, en bon soldat, est reparti au combat depuis le début de l’année 2017. Et, à chaque fois, il a rempli ses missions. Même les plus ingrates.

Contre Hull, puis Liverpool, elle consistait à poser sa grande carcasse face au défenseur adverse dans un rôle offensif ? Il l’a fait, se montrant deux fois décisif. Le week-end passé, à Stoke, il fallait mettre sous pression les récupérateurs adverses. Fellaini s’y est employé, ne bronchant pas au moment de son remplacement pour raisons tactiques.

"Dans les derniers matches, il a été très important; il a bien joué quand il a été titulaire et a été très important quand il est entré dans les 20-25 dernières minutes. Collectivement, sa contribution est très importante et c’est un joueur qui peut être très utile", a résumé Jose Mourinho. "Les choses tournent en sa faveur après ses dernières bonnes performances. Il a montré une belle force de caractère et les supporters montrent beaucoup de respect et de reconnaissance envers sa contribution. C’est un joueur qui a une bonne compréhension du jeu et maintenant, je le connais mieux qu’avant et je sais comment il peut aider l’équipe." Et définitivement composter son billet pour Wembley.