Nacer Chadli: "Bon de retrouver cette sensation d'avoir la balle au pied"

Diables Rouges

L'ailier a finalement quitté Tottenham après une saison difficile et est devenu le transfert le plus cher de l'histoire de West Bromwich Albion.

Difficile. Voila un euphémisme pour qualifier la dernière saison de Nacer Chadli à Tottenham. Barré par Christian Erkisen et Erik Lamela, le joueur a perdu sa place de titulaire chez les Spurs, ainsi que dans le groupe des Diables rouges. Avec à la clé une absence crève-coeur à l'Euro. Est-ce cette non-sélection qui a poussé le Liégeois a quitter White Hart Lane ? Sans doute a-t-elle pu un peu jouer...

Toujours est-il que le Belge évoluera désormais à West Brom, quatorzième du dernier championnat. Et pour attirer l'international, les Baggies ont mis le paquet en déposant plus de quinze millions d'euros sur la table. Un record pour le club, qui avait jadis relancé un Romelu Lukaku parti la tête basse de Chelsea. Chadli aura-t-il le même succès ? Il dispose en tout cas d'un contrat de quatre ans pour prouver sa valeur.

Du côté du joueur, on est évidemment heureux de retrouver un nouvel environnement. "C'était bon de retrouver cette sensation d'avoir la balle au pied", dit-il à Sky Sports. "Je voulais jouer des matches et il y avait de l'intérêt de quelques clubs. Mais West Brom est arrivé très vite et ils ont montré un intérêt concret. Ils voulaient que ça se fasse. J'ai pensé que s'ils me désiraient vraiment, c'était important d'y aller et de montrer ce que je vaux. C'est pour ça que j'ai choisi West Brom. Je veux avoir un impact sur le jeu. Je veux rendre ce qu'ils m'ont offert."

Un défi d'autant plus important que Nacer, vingt-sept ans, a une revanche à prendre après sa saison 2015-2016 très décevante. "C'était très frustrant à Tottenham", explique-t-il. "Je m'entraînais toute la semaine pour ne pas jouer. C'était une situation difficile mais j'en suis sorti maintenant. Je me sens bien en tant que joueur de West Brom."

Et ce nouveau statut semble déjà lui convenir sur le terrain, lui qui a délivré une copie convaincante en amical contre les Indiens du Dynamo Dehli. "J'ai apprécié ces quelques minutes de jeu et c'était bien de jouer avec mes nouveaux coéquipiers, car je me suis entraîné seulement une fois avec eux", indique Chadli, qui va devoir maintenant se (re)montrer en Premier League. Premier stage de la mission reconquête ? Un déplacement à Bournemouth...