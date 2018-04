Le compte à rebours est enclenché. Et Nacer Chadli n’a plus vraiment de temps à perdre. Ce dimanche, le Liégeois va disputer son… 4e match de la saison seulement face à Manchester United, la faute à ses blessures récurrentes qui sont venues phagocyter son année.

Touché lors de la préparation estivale à la cuisse, Chadli s’était déchiré les ischios-jambiers à son retour de sélection en novembre : lui qui n’avait que peu joué jusqu’alors avait enchaîné 90 et 84 bonnes minutes contre le Mexique et le Japon. Revenu en club, son ex-entraîneur Tony Pullis n’avait rien trouvé de mieux que de ne pas l’épargner physiquement et son corps avait lâché. Avant une rechute le 23 décembre dernier à Stoke où il n’a disputé que 16 minutes, les seules sous Tony Pullis qui fondait de grands espoirs en lui et qui a été remplacé le 2 avril dernier par Darren Moore.

Si son come-back ne suffira pas, sauf miracle, à sauver WBA d’une relégation promise vu la situation cataclysmique de la lanterne rouge qui reçoit Manchester United en comptant 10 points de retard sur le premier non relégable et qui reste sur 9 défaites (et un nul) lors des 10 dernières journées, Chadli joue une carte plus personnelle en cette fin de saison.

Le staff des Diables lui a fait comprendre qu’il devait désormais retrouver du rythme pour valider son ticket pour la Russie. Sa présence, en mars, lors du dernier stage, n’est pas passée inaperçue et témoigne aussi de la confiance dont le joueur bénéficie, lui dont la polyvalence est unique dans le groupe et lui permet de couvrir notamment les deux couloirs défensivement.

À lui, qui a joué sans problème avec la réserve ce lundi à Brighton, de se montrer à la hauteur de cette marque d’estime.