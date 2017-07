Actuellement en tournée de pré-saison avec ses coéquipiers de l’AS Rome, le Ninja a profité de l’air des États-Unis pour enfin annoncer sa prolongation de contrat et mettre un terme aux rumeurs de départ. Le voilà lié aux siens jusque 2021. "C’est vrai que ça a mis du temps mais le plus important,, c’est que ça soit fait", a commenté le Diable Rouge sur le site de son club.

"Prolonger ici, c’est ce que j’ai toujours voulu et j’en suis très heureux. L’année dernière, il y avait déjà eu quelques négociations mais une fois que nous nous sommes vraiment mis à table, ça s’est rapidement fait et je suis très content de cet aboutissement."

Le milieu de terrain arrivé à Rome en 2014 avait pourtant récemment été approché par plusieurs autres écuries européennes, dont Chelsea. "Mais je suis bien ici et changer de club à 29 ans pour une autre expérience de quelques années, ce n’est pas ce que je voulais. Je suis donc heureux de poursuivre à Rome."

Durant cette période de préparation nord-américaine, Nainggolan et ses coéquipiers ont déjà eu l’occasion de se frotter à deux gros calibres : le PSG (1-1) et Tottenham (3-2). "C’est toujours bien d’engranger des victoires. Cette fois, la situation est un peu différente parce qu’on ne change pas d’hôtel tous les deux jours. On reste fixés à un endroit et on voyage uniquement pour jouer les matches. C’est donc fort semblable à ce qu’on vit en championnat, donc je crois que cette formule est la meilleure."

Même si le championnat d’Italie ne reprend que le 19 août, les Romains retrouveront déjà un air de Serie A ce dimanche avec un test grandeur nature qui s’annonce électrique face à la Juventus Turin. La saison dernière, la bande de Nainggolan avait échoué à la seconde place du Calcio, à quatre petits points des Turinois. "Ça reste de la préparation mais dimanche, c’est un match très attendu", admet le Belge. "On veut tous se montrer et contre des sérieux opposants on a l’opportunité de prouver sa valeur."