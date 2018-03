Le milieu de terrain belge et Giallorossi a accordé une longue interview exclusive au quotidien italien Il Tempo. "

Radja doit aussi penser à la double confrontation qui l'attend face au Barça. Il ne nie pas que les Romains partent de loin mais il trouve justement plusieurs points positifs à se positionner en outsider avant les rencontres.

"Avant la Ligue des Champions, nous avons un match difficile face à Bologne sur un terrain où, dans le passé, nous avons eu quelques difficultés. Ensuite nous allons nous concentrer sur notre voyage à Barcelone. Au Camp Nou ce sera très difficile, on le sait. Mais La bonne chose que l'on peut se dire, c'est que nous n'avons rien à perdre. Nous pouvons bien prester afin de rendre l'équipe encore plus belle en Europe. En attendant, nous devons essayer de gagner samedi car cela nous donnerait de la motivation supplémentaire et la possibilité de continuer ce résultat positif. À Barcelone, ce sera dur, peut-être que les gens de l'extérieur y voient un défi impossible mais cela peut justement devenir un point fort pour nous. Ils nous donnent déjà perdants et du coup ils peuvent nous donner une motivation supplémentaire. Nous irons jouer là-bas sans pression."

A propos du titre en Serie A, le Diable donne clairement sa préférence... Et ce n'est pas Dries Mertens qui sera ravi de ce choix! "Je n'ai rien contre Naples, mais comme nous avons terminé deuxième pendant les cinq dernières années, voir une équipe différente gagner le Scudetto que la Juve me mettrait en colère. Je ne veux pas non plus avoir à affronter (Dries) Mertens s'il gagne le titre."

Concernant sa vie privée et le scandale de la fin d'année dernière, Nainggolan tient à éclaircir les choses. "J'adore le football, mais ce n'est pas mon hobby le plus important. Pour moi, le plus important, c'est d'aimer la vie. Je ne joue pas dans un grand club juste pour rester à l'intérieur de la maison toute la journée. La vidéo du 31 décembre dernier? J'ai fait une erreur! Et tout de suite j'ai décroché le téléphone pour m'excuser parce que j'avais donné un mauvais exemple. J'ai deux filles et j'essaie toujours de leur apprendre à bien se comporter. Le club m'a infligé une amende et j'ai accepté sa décision. "

Enfin, sur les rumeurs de transfert, le Ninja y va sans tabou: "Il y avait une offre de Spalletti à l'Inter mais rien de concret. Il y avait aussi un peu d'intérêt de la Chine, mais rien de sérieux. Je serais un menteur si je disais que l'argent ne m'intéresse pas, mais dans le passé j'ai refusé des offres importantes et je suis heureux d'être aujourd'hui à Rome."