Le Diable rouge est d'abord revenu sur l'exploit de son équipe en Champions League: "La qualification contre Barcelone ? Je ne pouvais pas y croire, même le lendemain du match. Bien sûr, j'avais dit en conférence de presse d'avant match que je croyais en la remontada. Mais que peut-on dire d'autre dans ce type de conférence de presse ? J'espérais gagner le match mais je ne croyais pas réellement en la qualification. C'est à 2-0, et en voyant qu'on avait plus faim qu'eux, que c'est devenu possible à mes yeux".Il a ensuite évoqué sa relation avec le sélectionneur national: "Il parle un peu plus avec moi qu'avant. Nous ne sommes toujours pas les meilleurs amis mais on parvient à se comprendre. Et il a prouvé qu'il était très 'humain' en me laissant rendre une dernière visite à mon grand-père, la veille de Belgique-Arabie Saoudite".Quant au soutien des supporters des Diables, il reconnaît qu'il y puise de la force: "Oui, j'ai des tatouages et je fume et bois parfois. Et je fais des erreurs, comme au nouvel an. Ce n'était pas intelligent de me filmer dans cet état. Mais le football est un hobby, pas une obsession, et je veux vivre comme un homme normal. Les encouragements lors de Belgique-Arabie Saoudite m'ont fait du bien. Je ne suis pas spécialement émotif mais cela fait du bien de sentir qu'on me respecte".​